Aterrizaje forzoso

El tema más actual del que podamos hablar es precisamente lo que está sucediendo con la reacción entre dos gobiernos populistas que simplemente son tan parecidos que no pueden sino colisionar. Como no funcionan los otros datos o engaños parecidos, pues entonces tienen que lidiar con sus argumentos retóricos que no hacen sino crear grandes problemas ficticios con resoluciones absurdas. Pero en este enfrentamiento el peso del contrincante hace toda la diferencia, y para la 4T significa literalmente que ha llegado quien los puede desnudar porque no se deja obnubilar con técnicas de distracción.