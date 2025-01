ColumnaInvitada | La última llamada

No hay plazo que no se cumpla. Y contra todo pronóstico razonable con base en lo que sucedió hace cuatro años, el señor Trump regresará a la Presidencia de los Estados Unidos. Esto acontecerá el lunes 20 de enero. Las declaraciones de lo que pretende hacer son de alta preocupación por la simple y sencilla razón de que siendo un populista de texto no es alguien que genere ideas que no quiera implementar, por extrañas, irracionales y poco comunes que parezcan. Es la excepción a la regla de que “perro que ladra, no muerde”.