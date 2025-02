Dos rarezas en la cuarta transformación

Una advertencia en este cuento

Las iniciativas no son perfectas desde el punto de vista de política pública. Sin embargo, a pesar de sus claroscuros, son auténticas rarezas en una cuarta transformación que se ha caracterizado por la destrucción institucional. Una de cal por decenas de arena. Pero ojo. Buenas leyes no son suficientes para la construcción de instituciones fuertes. También hace falta voluntad política, capacidad técnica y recursos suficientes. En este caso, en los tres niveles de gobierno. Estos criterios no se cumplen. Tenemos décadas de estancamiento político e institucional en el ámbito local y el sexenio pasado entramos en un proceso de retroceso a nivel nacional. Harfuch deberá ir subsanando estas lagunas si no pretende que estas iniciativas terminen como anécdotas. Hay poco tiempo.

Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.