ColumnaInvitada | Para que la cuña apriete

Estamos en 2025, un año crítico en definiciones y acciones, tanto para nuestro país como para el mundo entero. Y no es un periodo normal o exento de emociones, en particular porque con la llegada del Sr. Trump todo ha cambiado en tan solo unos días. Dicho lo anterior hay que revisar entre el ruido proveniente de Washington, lo que es ficción y lo que es realidad. Las herramientas tradicionales de medición no funcionan bien en esta época.