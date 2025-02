México ante el fascismo expansionista de Trump

El comunicado de prensa de la U.S. Chamber of Commerce en respuesta a los aranceles que Trump le impuso a Canadá, China y México fue una muestra patética de sumisión ante el tirano: “El Presidente está en lo correcto al enfocarse en problemas importantes como nuestra frontera deteriorada y el flagelo del fentanilo, pero la imposición de aranceles … no resolverá estos problemas y solo aumentará los precios para las familias estadounidenses y trastornará las cadenas de suministro”. En resumen, “apoyamos el programa fascista de Trump, siempre y cuando se siga permitiendo el libre comercio”.

Es importante que en México ganemos conciencia de lo que estamos viviendo y no lo minimicemos. Se trata de una nueva dinámica en la relación bilateral, en la que los argumentos y las razones que servían en la era de la integración comercial norteamericana ya no funcionarán. Trump responde a otros intereses y otros objetivos. Estamos ante un líder fascista y expansionista, con una agenda de reestructuración radical del orden internacional, que cuenta con el apoyo mayoritario de una sociedad dispuesta a respaldar su programa ultranacionalista e imperialista. Sus palabras y sus promesas van en serio. Su desprecio a México y su idea de que el mundo está en deuda con Estados Unidos acarrearán consecuencias reales y fatídicas. Hay que tomar esta amenaza en serio.

Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.