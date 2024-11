ColumnaInvitada | ¡Mexicanos, despierten, aún están a tiempo!

El inicio del galimatías de la reforma al Poder Judicial de la Federación era que la justicia no llegaba al pueblo y que los jueces y magistrados federales eran corruptos. Ahora la retórica cambió en ocho meses. La realidad no tiene nada que ver con la idea inicial que nos hicieron creer; por ello: ¡Mexicano, despierta, ya es hora!, te estas tardando.

Comienzo por lo más obvio y entendible por cualquiera. Los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos como siempre lo sostuvimos, pero era la justificación falaz que inventaron el Ejecutivo federal y los legisladores del partido en el poder para hacerte caer en la trampa. Tan no lo somos que ostentamos nuestros cargos y desempeñamos nuestras funciones, lo que no se puede permitir cuando un funcionario público es corrupto y está cometiendo ilícitos.