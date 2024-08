ColumnaInvitada | ¡Mexicano, despierta!

¡Mexicano, despierta!, el gobierno en el Poder quiere el poder absoluto en este país, no tu bienestar, no desea tu salud y vida, pues si así fuera no seguiría reduciendo el presupuesto para el sector salud, y es mentira que le interesa que la Justicia sea pronta y expedita y llegue a ti, porque por lo menos la del Poder Judicial Federal sí está a tu disposición.

Recuerda, EL PODER JUDICIAL FEDERAL no resuelve tu divorcio, la patria potestad, custodia o alimentos de tus hijos, no resuelve las prescripciones de tus terrenos, ni los arrendamientos en que seas parte, no resuelve respecto de lesiones, fraudes u homicidios, EL PODER JUDICIAL FEDERAL te protege a TI CIUDADANO en contra de las arbitrariedades de la AUTORIDAD mediante el juicio de amparo.

El PODER JUDICIAL FEDERAL es tu único mecanismo de defensa, tu escudo contra la arbitrariedad de la autoridad.

EL PODER JUDICIAL FEDERAL no es el poder rico ni el defraudador o corrupto que se te hace creer, tan solo se destina a ese TERCER PODER DE LA FEDERACIÓN, menos del 1% del Producto Interno Bruto de todo el país, el resto, más del 99% del Producto Interno Bruto, está distribuido entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y pregunto, ¿cómo lo destinan y gastan?, si cada día hay más pobreza en el país, cada día más gente en México tiene hambre, cada vez hay más gente sin agua, luz, sin atención médica, niños sin escuela y menor oferta de empleo.

¡Mexicano, despierta!, no seas parte de tu propia destrucción.

____

Nota del editor: María del Socorro López V. es Jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Mexicali, Baja California. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.