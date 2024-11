Denegada justicia

Se podría pensar que sería difícil normar o regular tal distinción, pero ello no es así. Basta preguntarse si el efecto de no tramitar o no acordar, produce el efecto de una suspensión de la garantía involucrada, o sólo demora en aspectos, temas y asuntos cuya entidad o eficacia no precisan de la inmediata intervención judicial, para preservar la situación de quien busca evitar una afectación en su persona o patrimonio, sí, el mantener la tutela de la esfera jurídica individual preexistente.

Resulta ahora imprescindible recordar que, en el evangelio según San López, se admite que tribunales extranjeros valoren, analicen y decidan con respecto a la diligencia, rectitud y/o licitud en el actuar de funcionarios mexicanos, cuando su acción u omisión trascienda o tenga efectos en el extranjero, como sucedió en el caso García Luna.

Al tenor de dicho criterio, sustentado inequívocamente por el estado mexicano, los tribunales del exterior podrán analizar y valorar la conducta de los servidores públicos, incluidos los jurisdiccionales, en la medida que en un asunto concreto se afecten intereses, inversiones o los derechos fundamentales de los ciudadanos provenientes de otra nación. Habrá ocasiones que ello determine una reclamación al estado mexicano, por deficiente o insuficiente acción de sus órganos de autoridad, y otros, que sólo involucrarán la responsabilidad criminal del sujeto agente, sin extenderse a la hacienda pública, como sucedió en el caso apuntado.

____

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión