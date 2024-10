Morena contra los derechos humanos

Pero por ahora, me interesa señalar que esta concepción de los derechos humanos como herramientas de las oligarquías y como freno de las izquierdas podría aplicar en otros lugares, pero difícilmente en México, país en el que: (a) las instancias nacionales e internacionales de defensa y protección de derechos humanos han sido —y son— fundamentales para documentar los horrores y defender a las víctimas del crimen organizado y la política del Estado para combatirlo; y (b) los derechos progresistas, como la libre interrupción del embarazo, el libre desarrollo de la personalidad, el reconocimiento de las familias no tradicionales, la protección a niños, niñas y mujeres contra deudores alimentarios o violencia doméstica y muchos otros más, han avanzado, en gran medida, gracias al Poder Judicial, no por obra del Poder Legislativo, mucho menos del Ejecutivo.

Morena renunció a reformar el artículo primero constitucional (por ahora), pero el debate que generó esta propuesta y la aprobación del resto de la reforma inimpugnabilidad constitucional arrojaron luz sobre la concepción de los derechos humanos y la Constitución que impera en el bloque oficialista: los derechos humanos son viles instrumentos de las oligarquías para defender sus intereses y asegurar la supremacía del orden neoliberal, mientras que la Constitución es lo que sea que diga y mande la coalición en el poder, y quien discrepe de esta visión constitucional no tiene derecho a oponerse por medios legales. Así pues, en esta concepción de la política, no hay espacio jurídico ni político para la defensa legítima de las minorías. Carl Schmitt estaría orgulloso.

____

Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.