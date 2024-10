Sheinbaum: un silencio y una negación

Este también es un momento, sin embargo, muy propicio para incurrir en sobreinterpretaciones. Para prestarle demasiada atención a frases o guiños que quizá no tengan otro motivo que cumplir una formalidad o llenar un espacio; para imaginarle sentidos profundos a detalles nimios o a declaraciones al vuelo; para querer escuchar señales donde más bien hay ruido. Cualquier término, inflexión o gesto está siendo sometido a un nivel de escrutinio absurdo, como si en cada uno de ellos estuvieran cifradas claves o revelaciones fundamentales respecto a la orientación del nuevo gobierno.

La dificultad para analizar lo que sucede durante estos primeros meses estriba, en suma, en que la coyuntura de la novedad hace que todo pueda ser potencialmente importante pero, a la larga, la mayoría de las cosas termina no importando tanto o teniendo, al menos, importancias muy desiguales.

En cualquier caso, cuando abunda la necesidad de mandar mensajes y abundan también las ganas de descifrarlos, lo que falta es prestarle atención a lo que se calla o, de plano, está negado. Para contrarrestar el sesgo informativo hacia lo que dice o afirma la flamante presidenta, tal vez valga la pena ponderar más cuidadosamente aquello que no dice o no admite. Porque ahí, al margen del vistoso juego de artificio de las expectativas iniciales, quizá está la desagradable oscuridad de las primeras capitulaciones.

Una de ellas tiene que ver con el mutismo de Sheinbaum a propósito de las desapariciones y los colectivos de víctimas. A juzgar por sus discursos, es como si jamás hubieran existido. No hay posicionamiento, no hay propuesta, no hay proyecto que les visibilice ni les atienda. Las madres buscadoras, por ejemplo, no figuran por ningún lado. Sheinbaum, quien no se cansa de alegar que hay que escribir presidenta con a porque “solo lo que se nombra, existe”, o que su gobierno será diferente porque ella es “madre y mujer”, no tiene para esas otras madres y mujeres ni la mínima deferencia de nombrarlas. Como presidenta presume que “no llego sola, llegamos todas”; pero ellas siguen solas, claramente no llegaron con ella.