Una impresión del sexenio

Del legado que deja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha escrito ya mucho y se escribirá todavía más. Pero para esta columna, la última que publicaré en este espacio durante su sexenio, no quisiera ofrecer otra crítica, otro balance o resumen de ese legado. Quisiera, en su defecto, rescatar una impresión con la que me quedo --una entre tantas posibles-- de su sexenio. No es una impresión muy conocida, pero en lo personal me parece al mismo tiempo simple y profunda, sutil y poderosa; serena y desafiante. Me gusta, además, porque no se trata exactamente de López Obrador...