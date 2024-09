La voz de Zedillo

No es poca cosa dado lo difícil que es saber desempeñar con dignidad el papel de expresidente, menos aún si lo comparamos con otros que lo han hecho realmente mal (e.g., el payaso en el que terminó convertido Fox, el aspirante a socialité que ha sido Peña Nieto). Y ni qué decir del dolor de muelas que, muy probablemente, será López Obrador.

A Zedillo le tocó gestionar la peor crisis económica que había vivido México (1994-1995) después de la de la Gran Depresión y antes de la pandemia de Covid. También fue el presidente de las reformas definitivas en materia judicial (1994) y electoral (1996), que terminaron de impulsar la transición a la democracia. En su elección intermedia (1997) el PRI perdió, por primera vez, la mayoría en la Cámara de Diputados y la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Cuando comenzó su sexenio, había solamente 2 gobernadores de oposición (ambos del PAN); cuando terminó, había 12 (7 del PAN y 5 del PRD). Y en la elección del 2000, finalmente, reconoció la derrota del PRI y le entregó la banda presidencial a un candidato de oposición.

Podrán reprochársele muchas cosas (e.g., el “error de diciembre”; su manejo del conflicto en Chiapas, de las masacres de Acteal o Aguas Blancas; el Fobaproa; las Afores; las privatizaciones en materia de infraestructura, energía o minas) pero siendo honestos, en buena lid, no se le puede regatear su compromiso con la democratización del sistema político mexicano. Frente al atentado que la reforma judicial de López Obrador representa contra ese legado democrático (y hay un amplísimo consenso en ese sentido en el gremio jurídico, entre expertos nacionales y extranjeros, incluso entre los especialistas en retroceso democrático) está en lo correcto el expresidente al salir a defenderlo. Y al hacerlo, además, con tanta claridad, convicción y contundencia.

No por predecible es menos lamentable la respuesta del obradorismo. Sheinbaum dijo que Zedillo es un “representante del viejo régimen” y no tiene “autoridad moral”; López Obrador, que “es de risa, hace el ridículo”. Ninguno intentó rebatir siquiera sus argumentos, ambos se limitaron a desacreditarlo personalmente a él y a avivar el fuego del agravio contra un pasado tan genérico como simplificado. Sus voceros y simpatizantes en los medios, ya se sabe también, no tardaron en hacerles segunda.