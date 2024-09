ZonaLibre | La última mañanera de AMLO

¿Dónde verla? Pues claro, en todos lados: internet, televisión, radio… ¡Hasta la vecina más chismosa estará transmitiendo en vivo desde su ventana! Y es que no es para menos, después de todo, despedimos la saga de conferencias más emocionante desde el horario de caricaturas sabatino de los 90.

En esta última emisión, esperamos la aparición de personajes ya conocidos: la prensa que le rinde pleitesía, el presidente que explica con calma (y pausa… y pausa…), y quizás una o dos frases que nos dejarán pensando: “¿AMLO acaba de decir eso?” Si no sabes de qué hablo, claramente no has estado al día con esta sitcom política, por casi seis años.

Las mañaneras nos dejan datos sumamente interesantes. Con un estilo único y original, sinceramente nunca imaginábamos que el presidente fuera a ser tan constante.

-Un récord de madrugadores. AMLO ha dado más de 1,000 conferencias matutinas, algo que ningún otro presidente en México había hecho. Si las juntamos todas, tendríamos más horas de mañaneras que de cualquier serie de telenovela. Ninguna le gana.

- Más largas que una fila de tortillas. Estas conferencias han durado en promedio 2 horas cada mañana (¡o más!), haciendo que varias tazas de café se terminen antes de que acabe la transmisión.

- Momentos virales garantizados. Las mañaneras han dado pie a memes, debates y frases célebres como "Ya chole", "Fuchi caca", y todo un repertorio de expresiones que AMLO ha popularizado como si fueran los greatest hits de un comediante de stand-up.

-La audiencia más leal. Han llegado a ser vistas por millones de personas a diario, incluyendo aquellos que tal vez solo se conectan para ver quién le pregunta qué al presidente, como si fuera una escena de suspenso con los reporteros como protagonistas.

Ya lo saben, preparen las palomitas, los memes listos, y ¡no se pierdan este evento histórico! Será un cierre que recordaremos por mucho tiempo... o al menos hasta que la próxima presidenta invente su propio show mañanero.

Las mañaneras de Claudia Sheinbaum, ¿un nuevo estilo de conferencias matutinas?

Si las mañaneras de AMLO se caracterizaron por su tono directo, informal y a veces polémico, con Claudia Sheinbaum podríamos esperar un enfoque distinto, más técnico y centrado en datos. Como científica y académica, es probable que sus conferencias mañaneras se destaquen por ser más estructuradas y detalladas en sus explicaciones.

Así podrían ser las mañaneras con Claudia Sheinbaum:

1. Datos y ciencia desde temprano. Cada mañanera podría empezar con información puntual sobre temas importantes, desde cambio climático hasta desarrollo social, siempre con un enfoque basado en evidencia y datos científicos.

2. Presentaciones más elaboradas. Si bien AMLO utilizaba gráficas simples para comunicar sus ideas, con Sheinbaum se podrían esperar presentaciones más detalladas, con gráficos, tablas y análisis técnicos que respalden sus anuncios y decisiones políticas.

3. Enfoque didáctico. Sheinbaum podría utilizar un estilo más didáctico, explicando temas complejos de forma clara y accesible, con el objetivo de educar e informar a la audiencia sobre políticas públicas, proyectos ambientales y temas urbanos.

4. Respuestas detalladas. Es probable que las respuestas de Sheinbaum a la prensa sean más largas y detalladas, explicando con profundidad los fundamentos detrás de cada decisión, acompañadas de referencias a estudios y antecedentes científicos.