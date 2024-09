ColumnaInvitada | ¿Qué estamos defendiendo exactamente?

No podemos ignorar las grandes lecciones del siglo XX mexicano, cuando la oposición simplemente no podía ganar elecciones (o asumir el poder cuando lo hacía), cuando las instituciones establecidas no contaban con la capacidad de controlar al Ejecutivo y las manifestaciones populares eran reprimidas con la fuerza del Ejército. Cuando los hombres de poder decretaban la verdad oficial, cuando se sancionaban medios de comunicación críticos, cuando se respiraba la falta de libertades.

La ignorancia de la historia y sus movimientos pendulares desembocan en la arrogancia de quienes creen que las mayorías dan en automático la razón. Se polarizan las posturas y se incurre en todo tipo de falacias del pensamiento para descalificar a quienes se perciben como enemigos, más que como grupos disidentes que participan en la competencia política legítimamente, bajo las mismas reglas que permitieron la entronización de los gobernantes en turno.

Por más que una gran mayoría otorgue legitimidad y margen de maniobra a un nuevo gobierno, estos son los límites, los elementos básicos de la democracia cuyo debilitamiento prueba inequívocamente la tentación autocrática de los ganadores.

Nota del editor: Javier González es director de Desarrollo Institucional en Ethos Innovación en Políticas Públicas. Síguelo en LinkedIn y/o en X como @Javier_GlezGom . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.