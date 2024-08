ApuntesElectorales | Ojos en el INE y el Tribunal Electoral

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Este viernes 23 agosto las y los consejeros del INE sesionarán para tomar la que probablemente sea la decisión más trascendente de todo el proceso electoral: la asignación de escaños tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores por el principio de representación proporcional, con lo que a partir de ello tendremos certeza finalmente de cómo se conformará el Congreso de la Unión.

Es un acuerdo de rutina, cada tres años se define en la misma fecha la conformación del Legislativo a partir de la aplicación de la fórmula que hace el INE, es relevante este momento pues la integración final define la agenda legislativa y los temas en los que se podrá transitar durante el próximo sexenio; sin embargo, como hace muchas décadas no pasaba, en esta ocasión lo que se juega es mucho más.