ColumnaInvitada | Hablar, después puede ser muy tarde

Señor Rector, siéntase orgulloso de los alumnos de esta Máxima Casa de Estudios que el día de hoy expresan de manera respetuosa y razonada su preocupación por la situación del país. Ellos son la razón de ser de esta institución.

Hace algunos días, el Dr. Diego Valadés dijo, en un foro organizado por nuestra Honorable Casa de Estudios: “... Los universitarios estamos obligados a mantener la voz de la razón”, esa voz es la que nos congrega el día de hoy.

Hay momentos en la historia de la humanidad en los que quedarse callado nos hace cómplices.

Actualmente, en México estamos viviendo un momento crítico y no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Estamos al borde de una crisis constitucional, y las y los mexicanos, particularmente el sector jurídico, no puede, ni debe guardar silencio, porque cuando la Constitución y las leyes son sustituidas por una ideología única que no admite diferendos, ¡todos estamos en riesgo!

Hoy los estudiantes de la Facultad de Derecho nos ponen un ejemplo de compromiso social y preocupación por su entorno, pues cumplen con los principios sociales que inspiran la existencia de la Máxima Casa de Estudios.

No podemos permitirnos guardar silencio frente a una serie de reformas constitucionales que eliminan órganos autónomos y que atentan contra la independencia judicial. Una reforma que no está dirigida a beneficiar a los que menos tienen, todo lo contrario, por su diseño concentran los tres poderes en uno solo, afectan los contrapesos constitucionales, que son justamente los que sirven para delimitar el poder.

La concentración de poder nunca ha traído nada bueno para los derechos humanos. El Dr. Peces Barba decía: “...sin contrapesos constitucionales no hay derechos humanos…”.

La reforma que, entre otras cosas, pretende que ministros y jueces sean elegidos por voto popular, es una reforma que atenta no solo contra un pilar del Estado de Derecho, es un atentado contra la educación y la preparación.

La UNAM y el Poder Judicial de la Federación comparten un denominador común: son un motor de movilidad social gracias al estudio y a la constante actualización. Universitarios y trabajadores judiciales son resultado de la cultura del esfuerzo.

Desde hace varios años, el discurso público de algunos poderes se ha centrado en un discurso de odio y de polarización. Estoy segura de que ese no es el país que queremos las y los mexicanos. No es el país que ideamos en la Constitución de 1917 y que se consolidó gracias a las minorías y a la oposición, esa oposición histórica que hoy nos gobierna. Nuestro alumnado merece un mejor presente y, consecuentemente, un mejor futuro.