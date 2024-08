De rompimientos, estilos y tiempos

Desde que Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial del pasado 2 de junio, de manera contundente por el margen e histórica por ser la primera mujer, el principal comentario de los más críticos de la 4T ha sido que será la continuidad, a imagen y semejanza, del presidente.

La demanda más constante de quienes no comulgan con su movimiento político, particularmente de quienes apostaron por la fallida candidata del Frente, es que debe demostrar que no será así, rompiendo públicamente con López Obrador. De otra manera, no se le puede dar el beneficio de la duda.