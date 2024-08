Pero el problema no termina ahí. Porque la crisis del fentanilo en Estados Unidos está obligando a sus autoridades a llamar a cuentas a las de México, el país del que proviene la mayor parte de ese opiáceo sintético. El hecho exhibe que las preferencias de uno y otro no están alineadas: México está en la ruta de no darle “garrotazos” al “avispero” para no provocar más violencia; Estados Unidos, en cambio, está en la ruta de querer reducir significativamente el tráfico de fentanilo. Las prioridades no sólo son distintas, en cierto sentido se contradicen. Para evitar la violencia, el gobierno mexicano quiere llevar la fiesta en paz con los capos; para atender la crisis del fentanilo, el gobierno estadounidense quiere combatir más agresivamente el narcotráfico.

Estos son los costos de una lección mal aprendida.

____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor. Síguelo en la red X como @carlosbravoreg