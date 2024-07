ApuntesElectorales | Justicia electoral bajo la lupa

Por otro lado, las magistraturas, al menos una mayoría de ellas, consideraron que no se debía investigar al ex ministro de la SCJN Zaldívar por violar la normativa electoral y que la pinta de bardas y el uso de la frase “Es Claudia” no constituían actos anticipados.

Hoy más que nunca es necesario voltear a ver lo que están haciendo los tribunales electorales, poner el ojo en sus decisiones, sentencias y resoluciones, exigir que resuelvan en apego al marco legal que rige nuestro sistema electoral, lo cual es su obligación y responsabilidad, pero que también lo hagan de manera congruente e imparcial, en sus decisiones suspira la democracia.

____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.