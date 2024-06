ApuntesElectorales | 2 de junio. Primeras reflexiones

Sin duda hay mucho que reflexionar, no podemos negar que fue una elección sumamente inequitativa, que la violencia en las elecciones no tuvo comparación y que la maquinaria electoral de Morena lleva seis años preparándose y afinándose para este momento. Vale la pena preguntarnos ¿qué ha hecho bien Morena? Que ha hecho para repetir un triunfo tan grande como el de 2018.

También debemos preguntarnos ¿Qué no ha hecho la oposición tradicional? tenemos que analizar a fondo los errores de los partidos tradicionales de oposición, claramente necesitan entrar en un periodo de reflexión, hacer una evaluación y reinventarse, lo debieron hacer en 2018, si no lo hacen ahora podrían incluso desaparecer dentro de 6 años. El PRD está en una situación crítica, los resultados hasta ahora arrojan que está en el límite de perder el registro, el PRI probablemente es el partido que más perdió en intención de votos, y el PAN también tuvo una menor intención de voto, sumado a la derrota en Yucatán y una dolorosa derrota en la CDMX, dónde tenía amplias posibilidades de triunfo. La oposición necesita abrir los ojos, darse cuenta de que el rechazo ciudadano sigue siendo una realidad y que Morena le está ganando la partida por más que no les guste.

Movimiento Ciudadano sigue siendo por segunda elección consecutiva la fuerza política de mayor crecimiento, en 2021 tuvo una votación cercana al 7%, su máximo histórico, de acuerdo a los conteos rápidos todo indica que ahora tendrá una votación entrando al doble dígito, aunque parece que en Nuevo León no le fue tan bien, en Jalisco volvió a tener un triunfo importante, y en las gubernaturas tuvo resultados que superaron por el doble o más la votación obtenida en elecciones previas, tal fue el caso de la CDMX, Morelos, Tabasco y Guanajuato.

Al Verde y al PT la apuesta de aliase con Morena les es redituable, ambos partidos crecieron en su votación y superaron su votación histórica, con lo cual tendrán importantes bancadas en el Congreso de la Unión y un crecimiento en lo local.

Los resultados de la elección nos dejan muchas lecciones nuevamente, minimizarlos o justificarlos sería un grave error, es necesario analizarlos y reflexionarlos. Los partidos políticos tradicionales decrecen elección tras elección, Morena no solo es una fuerza política real, es una maquinaria electoral que funciona muy cercana a la perfección. Movimiento Ciudadano gana simpatía, es un partido que refresca la oferta política, probablemente ya sea la tercera fuerza política del país por encima del PRI.