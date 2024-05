ApuntesElectorales | De lo local a lo federal

En primer lugar hay que reconocer que las dos candidaturas presidenciales que tienen mayores posibilidades de triunfo a estas alturas llevan en un caso casi tres años en campaña y en el otro poco menos de 12 meses, lo que les representa un desgaste importante frente a la ciudadanía, probablemente ya dieron todo lo que tenían que dar y ahorita jugan solo con el impulso que les dan el resto de las candidaturas que están mucho más frescas.

En esto no podemos olvidar que hay elecciones en todas las entidades federativas, nueve gubernaturas, incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de las elecciones municipales en 30 entidades y las de Congresos en otras 30.

Otro factor importante es que, de las gubernaturas que están en juego, seis son gobernadas actualmente por Morena y esta será la primera vez que se ponga en disputa su continuidad en el gobierno o no. Las tres restantes son gobernadas por la oposición, dos por el PAN, y una por Movimiento Ciudadano.Salvo Tabasco y Chiapas, en donde la elección parece ya estar definida en favor de Morena, en las otras seis entidades hay tiro, las oposiciones y el oficialismo pelean palmo a palmo cada voto y la competencia seguirá hasta el final.

Guanajuato y Yucatán, que son bastiones panistas, no están siendo tan sencillos, Morena está compitiendo a pesar del histórico predominio en dichas entidades y aunque el triunfo morenista se ve proco probable, no es imposible; los gobiernos panistas tienen un desgaste importante y esto ha dado pie a un avance relevante del morenismo, aunque parece que no será suficiente, sí generará una oposición oficialsita importante a nivel local.

En Jalisco lo más probable es que Movimiento Ciudadano repita en el gobierno, pero tampoco la tiene fácil, Morena está dando la batalla tanto en el gobierno local, como en lo municipal e incluso en las senadurías y diputaciones federales, por lo que el bastión emecista tendrá una dura batalla y es porobable que la merma en votos se recienta sobre todo a nivel nacional, pues la entidad le aporta a MC casi una tercera parte de los votos nacionales para el Congreso de la Unión y la presidencia.

En los estados gobernados por Morena es otra historia, lejos de que sea un paseo para el partido en el gobierno parece ser que la oposición podrá arrebatarles algunos triunfos. Los malos gobiernos morenistas combinados con malas candidaturas en las que se privilegió la lealtad sobre la capacidad, están generando que la oposición tenga posibilidades reales de triunfo, al menos en Ciudad de México, Veracruz y Morelos. Lo que no solo podría ser una sorpresa en la elección, sino un revés importante para el oficialismo, especialmente para el presidente y su candidata a sucederlo.