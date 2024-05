Crónica | Claudia Sheinbaum: la candidata que caminó el país como presidenta

Los 23 gobernadores de Morena y sus aliados han hecho su parte en esta campaña: han garantizado mítines abarrotados a la candidata presidencial en sus territorios. En el centro de cada escenario se ha instalado una pasarela para que al ritmo de la letra “Amor con Amor se paga”, "Es Claudia" o "Morena", Sheinbaum camine, salude, sonría, se tome cientos de fotos, reciba decenas de abrazos hasta llegar al escenario.

Centenares de ciudadanos con camisas de Sheinbaum, banderas de Morena, PT o Verde han resistido al sol, la lluvia y el viento. Solo en Morelia, Michoacán, la candidata se vio obligada a recortar de 40 a 20 minutos su discurso, luego que, debido al sol y las altas temperaturas los asistentes se retiraron del estadio Morelos.

La candidata presidencial ha visitado más de 170 municipios y alcaldías del país. (Foto: Yuri Cortez/AFP )

Sheinbaum ha podido pisar con éxito territorios de la oposición e incluso ha superado algunos obstáculos como cuando le apagaron las luces en la alcaldía Benito Juárez previo a su discurso o cuando logró que se realizara su mitin en la explanada de Álvaro Obregón gracias a que militantes no permitieron que iniciaran obras de remodelación del piso.

Para Sheinbaum no todo han sido aplausos, selfies, y gritos de apoyo. En su campaña también recibió críticas y abucheos, en particular por no aceptar encuentros con grupos de empresarios como la 32 Reunión Plenaria de Citibanamex, a la que sí asistieron sus contrincantes Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

El constante “no” de Sheinbaum a encuentros con Coparmex, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el ITAM y otras universidades, se debió a que en su agenda privilegió una conferencia de prensa y hasta tres mítines por día en los 300 distritos electorales federales del país.

Pero para subsanar su negativa con sectores estratégicos, decidió reunirse con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) a quienes les presentó su proyecto de “Prosperidad Compartida” y asistir a la 87 Convención Bancaria.

En el día 50 de campañas, Sheinbaum vistió de blanco con adornos en negro, caminó con seguridad ante un auditorio lleno de mujeres y hombres de la banca y les gustara o no, les proyectó la misma presentación en materia económica que ya había expuesto en otros escenarios.

Resultados en la Ciudad de México, estatus de la economía y proyectos para el sexenio, el contenido. Dio un espacio para preguntas y respuestas, pero no se quiso relajar con ese auditorio que minutos antes se “rindió” ante la candidata de “Fuerza y Corazón por México”.

Durante los 90 días de campaña, Sheinbaum sostuvo 20 reuniones sectoriales, entre ellas sindicatos, empresarios, y el viernes pasado sumó una con académicos, intelectuales y científicos. Lo que se leyó más como respuesta al respaldo que días antes le dieron a Xóchitl Gálvez otro grupo de intelectuales.

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum fue respaldada por académicos, intelectuales, científicos y artistas. (Foto: Equipo de Claudia Sheinbaum.)

Otro tropiezo de su campaña sucedió casi en la recta final. En un mitin en Baja California, dijo: “Nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal, nosotros llegamos a hacer justicia”, al referirse al hombre quien en el tercer intento consecutivo logró ganar la Presidencia de la República.

Aún no había bajado del templete cuando corrigió: “Por si hay alguna confusión... Por supuesto que dije que no llegamos por ambición personal... Si hay alguna cosa que se haya entendido de manera distinta, por supuesto que no es el caso. El presidente López Obrador llegó a transformar nuestra patria”.

Al terminar mi discurso en Baja California Sur, una compañera me comentó que podría malinterpretarse una frase. Por ello aclaré al final. Es obvio que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha transformado nuestra patria, sin ambiciones personales, poniendo siempre por… pic.twitter.com/Ci6zuwjlOH — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 10, 2024

También los reclamos han venido de los propios simpatizantes de Morena, como sucedió en el Estado de México cuando sus compañeros de partido le reclamaron por el reparto de candidaturas, lo que Claudia preguntara molesta: “A ver... ¿me van a dejar hablar o no?”.