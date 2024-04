Apuntes sobre el primer debate

Sheinbaum salió, como le correspondía por su condición de puntera, a defender su ventaja. No improvisó ni corrió riesgos, se mantuvo muy apegada al libreto de su campaña: México está mejor que nunca, soy la candidata de la continuidad, vamos por el segundo piso de la transformación. Al hacerlo, demostró que entiende su papel y ha aprendido a cumplirlo con disciplina. Minimizó a sus rivales, evadió cuestionamientos, no cayó en provocaciones.

La complicación, sin embargo, es que México no está mejor que nunca, que la promesa de continuidad le impide reconocer que hay temas con malos resultados (salud, educación, transparencia, corrupción o violencia contra las mujeres) y que más construir un segundo piso, lo que hace falta es corregir el rumbo. Las preguntas de la ciudadanía no dejaron lugar a dudas en ese sentido: expresaban inquietudes, reclamaban soluciones. Cuando Gálvez le echó en cara su “negligencia criminal” y mencionó a las víctimas del Colegio Rébsamen, del desabasto de medicinas, del colapso del Metro en Tláhuac y de la mala gestión de la pandemia en la Ciudad de México, Sheinbaum no mostró asomo alguno de humildad ni de empatía. Su respuesta, por el contrario, fue envanecida y displicente: “es deleznable lucrar con el dolor de las personas”. Más que inspirar esperanza respecto a su victoria, su desempeño encarnó la arrogancia del triunfalismo. No les habló a los mexicanos de sus problemas, prefirió presumirles sus premios como Jefa de Gobierno. A diferencia de López Obrador en 2018, para ella la elección no es una gesta, es un trámite.

Gálvez necesitaba dar un golpe de efecto y redefinir la contienda, romper la inercia del “arroz cocido”. Y dio batalla, quizá no tanto con propuestas audaces sino con chispazos de agilidad, ingenio e indignación. Cuando Sheinbaum la tildó de mentirosa, se burló diciendo que dicha acusación “es más falsa que tu acento tabasqueño”. Al hablar sobre corrupción e impunidad, le echó en cara que más que “corcholata” su función era la de “tapadera de los sobres amarillos, de la casa gris, de SEGALMEX, de Rocío Nahle, de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett". Y contra la imputación de lucrar con las víctimas, reviró “aquí no se lucra, se defiende a quienes buscan justicia”. No logró poner a Claudia a la defensiva, pero exhibió que no se defiende bien.