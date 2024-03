Nuestra erosión democrática en perspectiva comparada

Es cierto que en las elecciones de junio próximo está en juego no solo la distribución del poder, como ocurre cada 6 años, sino la naturaleza misma del régimen político mexicano. La coalición del presidente López Obrador y su candidata, Claudia Sheinbaum, ha propuesto como parte de su oferta electoral una serie de reformas que, de llevarse a cabo, afectarían muy severamente la institucionalidad, los contrapesos y la pluralidad en los que desembocó el proceso de transición a la democracia. Todo indica, sin embargo, que para un amplio sector de la población dicha afectación no es un problema: porque eso quiere, porque no lo percibe, porque no le importa o no lo entiende. Es decir, estamos ante un escenario en el que es factible que una mayoría ciudadana no solo no rechace el retroceso autoritario que representarían esas reformas, sino que incluso lo termine avalando con su voto.