El Circo 🎪| Portazo en la carpa, tensión en camerino y tres ausentes compadres

EL DESCONTENTO

Un mal momento vive el Domador de Palacio y su equipo, pues no vieron venir la magnitud de la inconformidad de un grupo de familiares de los normalistas de Ayotzinapa. M√°s all√° del significado que implica dar portazo en la carpa de Palacio y que esto sucedi√≥ justo cuando el Domador daba su funci√≥n, lo que deja en evidencia es que al interior de Palacio no ten√≠an idea o voltearon la cabeza para no darse cuenta de c√≥mo est√°n los √°nimos entre los pap√°s y estudiantes de Ayotzinapa. Uno de los familiares confi√≥ a este Sir Quero que estaban enojados y sorprendidos porque ya hab√≠an protestado en la sede de Segob, hab√≠an realizado una manifestaci√≥n violenta en Relaciones Exteriores y hasta estrellaron un cami√≥n en una instalaci√≥n de la FGR y nadie, literalmente, nadie los busc√≥ para tratar de negociar con ellos o darles una fecha de reuni√≥n. El grupo de Ayotzinapa se instal√≥ en la plancha del Z√≥calo desde el 26 de febrero, por lo que hasta antes del portazo cumpl√≠an 10 d√≠as sin que alguien de la Gran Carpa les diera acuse de recibo a sus peticiones. Incluso, estuvieron ah√≠, con su protesta, en el arranque de campa√Īa estelar de la protagonista de campa√Īa del Circo de las 4 Tandas y nadie hizo nada. Estando las cosas en el punto en que quedaron, los administradores de ese circo minimizaron la protesta, pero es deseable que lo est√©n diciendo de dientes para fuera, pues el grupo Ayotzinapa suma casi 10 a√Īos protestado en demanda de justicia, as√≠ que luce dif√≠cil que a estas alturas se conformen con discursos de un cirquero desde el escenario.