El Circo 🎪| Trabalenguas del Domador, show desbalanceado y naranjas atorados

EL PIE EN EL BALDE (METIDA DE PATA)

‚ÄúNo me ayudes, compadre‚ÄĚ, seguro es el mensaje que el nuevo saltimbanqui del Circo de las 4 Tandas, Arturo Zald√≠var, le gustar√≠a mandar al Domador de Palacio, luego de que ‚Äďen un lapsus‚Äď √©ste revel√≥ en su show ma√Īanero que cuando Zald√≠var se encontraba en la Tremenda Corte les hac√≠a peticiones a algunos jueces: ‚Äúles dec√≠a: 'cuidado con esto'‚ÄĚ, cit√≥ textual el Domador. Comprometedora declaraci√≥n para Zald√≠var, pues no trae alto el nivel de popularidad luego de brincar del escenario de la Corte al de la fila partidista y formar parte del elenco de apoyadores de Claudia Sheinbaum, en primera porque con ese brinco mostr√≥ su falta de independencia y, en segunda porque hasta la fecha el jurista en retiro no ha renunciado a la jugosa pensi√≥n que tiene como exministro; s√≠, una canonj√≠a que se ha criticado mucho desde la 4 T, pero que todos voltean a otro lado cuando les preguntan si Zald√≠var debe renunciar a la misma para estar en l√≠nea con los postulados de la carpa guinda.