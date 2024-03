El Circo 🎪| Domador en encrucijada, candidata en recuperación y una favorita

LA ENCRUCIJADA

Gran expectativa se tiene sobre la funci贸n del Domador de Palacio en su show matutino del pr贸ximo viernes 1 de marzo. Se trata de un momento especial debido a que a partir de dicha fecha empieza la temporada oficial de campa帽as para la Funci贸n Estelar del 2 de junio. Los expertos tienen tres apuestas sobre la mesa. Opci贸n 1: El Domador NO atiende las reglas, hace gala de malabarismo pero se mete desde el d铆a 1 al proceso; es decir, se pronuncia en favor de la Franquicia color guinda y su protagonista Claudia Sheinbaum. Opci贸n 2: El Domador S脥 atiende las reglas, saca el truco del pa帽uelo blanco y no toca el tema. Opci贸n 3: El Domador pretende atender las reglas, se aguanta, se contiene, pero al final, alguien lo hace enojar y termina por echar por la borda el esfuerzo y da santo y se帽a de sus oponentes poniendo en riesgo el arranque de la campa帽a. Para evitar la especulaci贸n, los cirqueros especializados le han recomendado suspender la funci贸n ma帽anera del viernes y, entonces s铆, dejar completa atenci贸n al evento de su 鈥淐orcholata鈥, pero ya se sabe, el Domador de Palacio no es de seguir consejos, aunque lo beneficien.