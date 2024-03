ColumnaInvitada | ¡Abramos los ojos!

Quizá el más grande engaño del actual gobierno federal radica en haberse presentado como uno de izquierda, el cual haría suyo la agenda de ese sector político que no había tenido oportunidad real de implementar políticas públicas acordes en varias décadas. Pero cuál va siendo la sorpresa que resulta que en los hechos se canceló el proyecto de infraestructura más importante de todo Latinoamérica (eliminando la reconversión económica del Oriente de la Ciudad de México, uno de los sectores más desiguales y desprotegidos del país entero), se desperdiciaron recursos en proyectos faraónicos sin planeación alguna, se destruyeron los sistemas de salud y educación, y como punto menos que incomprensible desde una agenda de izquierda, se ha militarizado al país en cientos de tareas que hoy ya no realizan las autoridades o fuerzas civiles y en el que las fuerzas armadas ya dominan en amplios sectores (tan diversos y delicados como aduanas, puertos, aeropuertos, construcción de obras, manejo de bancos, operación de trenes, y ahora hasta mantenimiento de carreteras).

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, en lo que será la parte nodal del juicio histórico de este sexenio será su inconfesable, y sin embargo evidente complicidad y vinculación con la delincuencia organizada. La estrategia de abrazos y no balazos no ha sido sino una simulación de buscar pacificar al país, cuando en realidad lo que se hizo fue entregar todo el territorio nacional como el campo de desarrollo de actividades de negocios múltiples para quienes son los amigos de la ilicitud. Esta relación proviene de un origen muy delicado, pero cierto, como es el hecho cada vez más evidente de que fueron las bandas delincuenciales, y particularmente el Cártel de Sinaloa, quienes financiaron en forma ostensible y material las campañas del actual presidente en los años 2006, 2012 y 2018. La deuda financiera considerable provocó el reclamo de pago de capital e intereses dejándolos operar con mayor libertad y descaro, y para ello una “estrategia” como abrazarlos y no hostigarlos, era la receta perfecta para ellos. Y así ha sido. La sociedad con gran impacto y desparpajo ante lo que las autoridades no hacen y dejan hacer. Y el presidente, el socio ideal de sus acreedores delincuenciales.

Lo que no se midió es que quienes cobraron la deuda no se conformaron con maniobrar en su negocio primario y fundamental como es el derivado del tráfico de drogas, principalmente por lo que hace al envío masivo hacia el mercado más importante del mundo en los Estados Unidos de América, pasando de la mariguana y la cocaína, ahora al fentanilo como la de mayor rentabilidad. Y esto es evidente al momento de reconocer que el flujo de dinero desde el vecino país del Norte hacia México han roto récords, pues en 2023 ya fueron 63,000 millones de dólares (mdd) y de esos al menos la mitad se estima que corresponde a los ingresos y lavado de dinero de la delincuencia. Una dimensión económica brutalmente importante y preocupante. Un negocio multimillonario ilegal con complicidad estatal.

Un elemento fundamental para entender el verdadero perfil de este gobierno de simulaciones es que ante la posibilidad de pegarle a la columna vertebral del negocio del narcotráfico y eliminar la prohibición de drogas (una promesa que se hizo expresamente en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio), todas las iniciativas respectivas (algunas de personas de supuesto peso como la Lic. Olga Sánchez Cordero) se ahogaron en los procesos legislativos y en los hechos no se tocó ni con el pétalo de un decreto el lucrativo negocio derivado del monopolio que les concede la prohibición de drogas a los enemigos del bien. Hechos son amores y no buenas intenciones. La delincuencia nuevamente contó con su mejor socio.

Y es que la delincuencia ha encontrado un campo fértil y amplio en muchas otras actividades en que ante el silencio y tolerancia estatal, simplemente se han multiplicado como hongos en una cueva. Así se decidieron cubrir temas tan distintos como el tráfico y hostigamiento de migrantes, derecho de piso en casi todo el país para exprimir negocios, huachicoleo de todo tipo de hidrocarburos, afectación a sectores agrícolas y agroindustriales, robos en carreteras, y manejo de múltiples negocios paralelos. El hecho es que salvo Yucatán, Querétaro y Coahuila, las bandas de delincuencia organizada han hecho del país entero su terreno para negocio fértil y amplio sin ningún tipo de freno estatal. El país de rodillas con la complicidad estatal.

Patético ha sido el hecho de que no solamente no nos hemos pacificado, sino que ya se rebasó la cifra de 180,000 muertos en lo que va del sexenio, lo que lo convierte en el más cruento en la historia, más del doble que los sexenios de Fox y Calderón juntos. Y como las bandas se dedican a la diversificación permanente, estamos entonces ante el peor escenario posible, pues ya no se detienen ante nada y las autoridades de los tres niveles están rebasadas, nulificadas o cooptadas. Un tema de terror generalizado. Y tal y como lo hicieron desde 2021, ahora la delincuencia mata a candidatos que no les son afines. Eso quiere decir que están tomando los puestos por la vía de la violencia y la cooptación. La humedad que no para.