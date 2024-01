ColumnaInvitada | Las grandes ideotas

Guardia Nacional

Como parte de la insensata militarización de múltiples actividades y tareas en el país, se ha apostado a destruir las capacidades civiles y en su lugar asignar a fuerzas armadas a todo lo imaginable. En particular en cuanto a seguridad pública se refiere que se destruyó a la Policía Federal y se instaló a la Guardia Nacional como una corporación militar que, aunque con ciertos mandos civiles, es en realidad la extensión del Ejército en las calles. Pero como una corporación no entrenada para llevar a cabo tareas de prevención, investigación y persecución de justicia, no ha logrado generar mejores condiciones de seguridad en el país. De hecho nunca habíamos tenido más muertos, desaparecidos y extorsiones. El baño de sangre es descomunal, y los recursos se desperdician sin enmienda alguna. A la delincuencia organizada no se le toca, pues son sus socios electorales, y ha tomado el control de buena parte del territorio, desplazando en los hechos a las autoridades constitucionales. Menudo lío y desastre total que apunta a soluciones complicadas por la negligencia y complicidad de este gobierno con los que les apoyan en las urnas y nos sacrifican a todos.

Y la lista sigue y sigue. Lo que queremos dejar claro en estas líneas es apreciar en su abrumadora dimensión el enorme despropósito en múltiples decisiones de increíbles proporciones en daños y cargas actuales y futuras. Se ha querido gobernar con base en refranes y narrativa, y no con datos duros o métrica de resultados. Porque una cosa que se ha dicho poco es no solamente que el despilfarro ha sido lapidario, sino también que han generado hoyos presupuestales que van a seguir requiriendo de enormes recursos para sostener estos caprichos por mucho tiempo.

Así, el efecto nocivo de estas malas decisiones se sentirá por décadas porque al ser proyectos deficitarios van a absorber presupuesto público que no dejará que el país avance donde realmente se requieren inversiones y recursos en forma prioritaria. Un efecto dominó de malas decisiones que van a seguir dañando al país por generaciones. Así de grave el problema que han generado con tan nocivas decisiones.

El efecto es dramático si se considera la imposibilidad de usar dichos recursos en cuestiones prioritarias como salud, seguridad, educación, trabajo y otros. Así la huella depredadora de esta administración que aunque ya se irá a su rancho en menos de 10 meses, dejará una estela de destrucción que nos costará mucho trabajo eliminar y superar. Es el costo de estas grandes ideotas que merecen ser sepultadas en las urnas el 2 de junio de 2024 para evitar que haya cualquier tipo de continuidad, algo que ni siquiera un país tan generoso como México puede sustentar.

Es tiempo de un cambio con rumbo cierto, no con ocurrencias, sí con un gobierno de coalición, y con el liderazgo e impulso ciudadano que representa Xóchitl Gálvez. No podemos fallar y nos merecemos salir de la pesadilla en que el gobierno actual nos metió. El despertar está a nuestro alcance en los comicios. La cita es inaplazable y nos corresponde a todos estar ahí para salir del túnel actual. Todos a cumplir para salir de esta ruta de debacle, autoritarismo y tiranía.

_____

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.