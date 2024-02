ColumnaInvitada | Complicidad criminal

En 2006 se dijo que eran un peligro para México. Entonces pasó cerca la bala. En 2018, dados los excesos y corrupción extrema del sexenio previo, se permitió el arribo de este grupo que han hecho patente en efecto porqué la referencia de 2006 no era figurativa, sino un presagio de lo que iba a pasar en México. Y ahora sabemos con creces que son una calamidad y más. Por ello es importante destacar que el gobierno en turno es un socio activo y evidente de las bandas delincuenciales y grave saber que pretenden seguir poniéndonos de rodillas y devastar al país por más años. Ese es el sinónimo de la continuidad o segundo piso. Más complicidad y destrucción. Imaginemos el descaro de estos impresentables en querer perpetuar su ánimo de extender el dominio de su tsunami delincuencial.

Y lo que estamos diciendo tristemente no es mera teoría. En la parte de los acuerdos de impacto electoral es clarísimo lo que ha sucedido en los comicios de 2021, 2022 y 2023 en que la delincuencia ha venido actuando con creciente implicación y descaro para mover el resultado de las elecciones. Esto ha sido clarísimo en lugares como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y BCS, entre otros. Incluso se presentaron denuncias ante la OEA y autoridades como la Fiscalía General de la República y la casi inexistente Fepade (como otras instituciones cooptadas e inutilizadas). La participación ahora no es solamente mover los resultados, sino incluso proponer sus propios candidatos para hacerse del poder en puestos claves a nivel municipal y estatal, pues a nivel federal ya tienen sus propios socios. Hace unos días el Magistrado Mata del Tribunal Federal Electoral refirió abiertamente a los riesgos que implica la interferencia visible de la delincuencia organizada en los procesos comiciales. Esperamos sea presagio de una postura de no tolerancia a estos fenómenos ilegales en lo que va a pasar en las boletas el 2 de junio próximo. Requerimos un INE y un tribunal solventes e inmunes a la delincuencia. Nos va el país de por medio.

Otra evidencia clara del pacto con la delincuencia lo constituye el que en este gobierno de Morena no se haya hecho nada para hacer buena la promesa de acabar la política prohibicionista de drogas, la cual constituye en los hechos la columna vertebral de la fortaleza financiera de los cárteles que se empoderan y amplían sus tentáculos todos los días. A pesar de la oferta expresa que se hizo en campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo de legislar en la materia y afectar el origen de sus recursos cuantiosos, no se ha hecho nada. Incluso en estos días el presidente ya anunció que junto con otras pésimas ideas con un único interés de generar más conflictos electorales, va a presentar una iniciativa constitucional para prohibir el uso del fentanilo. Otro paso más para ayudar a quienes dominan esos mercados y para evitar que el estado ejerza su capacidad regulatoria. Mejor socio no se pudieron haber conseguido los cárteles de la droga.

Pero la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad real de evitar seguir en esta ruta demencial. Pasa por demostrar el 18 de febrero en todas las plazas públicas del país que vamos a defender nuestra democracia contra lo que hoy es una nube de abusos y destrucción. Y luego prepararnos para en la jornada comicial del 2 de junio dejar claro que el país merece un destino diferente, uno en que haya un plan de protección de libertades e instituciones. Y es que todo se reduce a saber que dado lo que estamos viviendo y experimentando un voto por Morena es un voto por la delincuencia. Por ello no hay duda de que la ciudadanía sabrá liberarse de esta terrible secuela y abrir los espacios para que respiremos paz y orden. Ha llegado el momento de las definiciones y queremos democracia no desolación. Xóchitl es quien nos puede llevar en la ruta correcta, mientras que ofertas de continuidad resultan inadmisibles si de romper la complicidad criminal se trata. Ha llegado la hora de actuar y no dudar ante los grandes riesgos que hoy son evidentes y lacerantes. No fallemos en las citas por venir, concretamente las marchas del 18 de febrero en muchas ciudades en México y en el extranjero y en las urnas el día clave del 2 de junio. El país que tanto nos ha dado ahora nos requiere solidarios. La hora de la verdad está cerca.

_____

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.