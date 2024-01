ColumnaInvitada | El sismo ciudadano

En forma frecuente se escuchan voces que se quejan de la ausencia de la oposición o de una ciudadanía no tan visible. Si bien es cierto hay momentos de silencios aparentes o extendidos, los que emiten esos enunciados no conocen bien a la población mexicana. Cuando se ponen en riesgo las bases de organización de nuestras comunidades, cuando se amenazan las partes esenciales de nuestra convivencia, cuando algo o alguien pretende destruir las bases de las estructuras de la nación, y en general al pretender afectarse los cimientos de nuestras libertades, sale a relucir esa población amplia, diversa, pluricultural y comprometida que en efecto se manifiesta públicamente y marca un derrotero que no se puede ignorar.