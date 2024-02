AMLO: la demencia y el método

Ambas interpretaciones tienen, sin duda, sus méritos, pero me inclinó por una tercera que estaría formulada en la célebres líneas de Polonio en Hamlet: “Though this be madness, yet there is method in it” (aunque todo es demencial, no deja de haber un método en ello). En esa hipótesis, el comportamiento puede ser genuino, aunque no por eso irracional, y sus consecuencias favorables para el presidente. El método en su demencia sería, entonces, enojarse para justificar su asalto al Poder Judicial, sus ataques a la prensa y sus violaciones a la ley como una forma de azuzar a su coalición: de llamar a la batalla para ganar las siguientes elecciones y, así, no tener que rendir cuentas por los resultados de su gobierno.

Steve Bannon, el viejo asesor de Trump, lo expresaba de un modo menos elegante que el de Shakespeare, pero tal vez más entendible. La cuestión, para él, era no tener que lidiar con la realidad mediante el contraste de datos y argumentos sino derrotar a sus adversarios apelando a las emociones y la lealtad de sus partidarios. La política, en sus palabras, se trataba menos de persuadir que de desorientar: “flood the zone with shit” (inundar la zona de mierda). ¿Acaso no es eso lo que está haciendo López Obrador? ¿No es ese el método en su demencia?

