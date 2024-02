Clases medias y democracia

En diciembre y enero pasados, Xóchitl Gálvez parecía estar relanzando su campaña en función de un prometedor discurso en el que trataba de hablarle a las clases medias mexicanas. En contraste con la hostilidad que López Obrador ha desplegado en su contra, sobre todo a partir de la segunda mitad de su sexenio, la de Gálvez era una prometedora reivindicación del “aspiracionismo”: no resignarse, no rendirse, no renunciar a ese inconfundible anhelo de movilidad social tan característico de la cultura clasemediera en México. La candidata de la alianza opositora no les hablaba a las clases medias acomodadas, a esas que en rigor habría que llamar “clases altas que no saben reconocerse como tales” (pues un hogar que ingresa 40,000 pesos al mes o más se ubica en el decil superior, es decir, entre el 10% más rico de la población); les hablaba, en todo caso, a las clases medias más vulnerables y numerosas, a aquellas cuyos hogares ganan entre 11,000 y 39,000 pesos mensuales y que son alrededor del 60% de la población (del decil IV al IX, digamos, redondeando a pesos corrientes del 2022).