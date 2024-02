AMLO: nosotros interveníamos cuando estaba Arturo Zaldívar en la Corte

“Acaban de suceder casos así en donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen”, agregó.

El mandatario insistió que Zaldívar (quien dejó el cargo para sumarse a la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum) “ayudaba”, a diferencia de la ministra y actual presidenta de la Corte, Norma Piña, a quien acusó que de otorgar “licencia para robar”, bajo el argumento de que los jueces son autónomos:

"Él (Zaldívar) ayudaba. Llega la señora (ministra Norma) Piña y dice: ‘los jueces son autónomos’; o sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial; es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”,agregó.