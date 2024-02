AMLO niega riesgo por difundir datos de periodista: "Que cambie su teléfono"

"Que cambie su teléfono", responde AMLO

Además, López Obrador justificó la difusión del teléfono de la periodista con el argumento de que ella lo calumnió al publicar en el New York Times el reportaje sobre investigaciones de Estados Unidos a otra de sus campañas electorales por supuestos vínculos con el crimen, aunque estas indagatorias no fueron concluyentes ni confirmaron el financiamiento ilícito.

–Me está calumniando y me está acusando –dijo el presidente.

–Pero hay una ley en este país que impide eso en este país, señor presidente –respondió la periodista de Univisión, Jessica Zermeño, quien llevó el tema a la conferencia de prensa.

–Pero también la calumnia. Me está vinculando a mí y a mi familia con el narcotráfico, sin pruebas –insistió López Obrador.

–Pero, más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? –abundó la reportera.

–No, no, porque esto es un espacio público y nosotros estamos aquí, aplicando un principio de la transparencia –dijo el presidente.

–Pero eso la pone en riesgo, más allá de usted, cualquiera la puede llamar y amenazarla –insistió la reportera.

–No, no, no pasa nada –aseguró el presidente de México.

–Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? –le cuestionó a López Obrador.

–No, no exagere. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, ya –respondió.