El Circo 🎪| Carpa guinda multada, emisaria del Bitcoin y espejo en CDMX

DESCONT脫N

El famoso Show de las Corcholatas termin贸 con un descont贸n de 62 millones de pesos para la carpa guinda. Este mi茅rcoles, las autoridades electorales, el INE y el Tribunal Electoral, asestaron una multa por esa cantidad al partido de Mario Delgado por no poder deslindarse de cientos de 鈥渙bjetos y detalles鈥 que usaron durante la promoci贸n y actos de las 'corcholatas' en la temporada de funciones para seleccionar a la ahora coordinadora nacional Claudia Sheinbaum. Result贸 que el INE document贸 las omisiones de Morena al detectar el reparto de playeras, gorras; uso de equipos de sonido, de templetes; reparto de bebidas, contrataci贸n de equipos como sillas, vallas y un largo etc茅tera, adem谩s de beneficiarse de cientos de anuncios espectaculares y pinta de bardas. Lo sorprendente fue que para Mario Delgado la culpa de todo esto y de la multa no recae en la carpa guinda, pues no quiere reconocer esos gastos, sino que culpa de la sanci贸n Lorenzo C贸rdova, al calificarlo como el villano que sigue moviendo los hilos en su contra. Suena a chiste de fin de temporada, pero no lo es y el partido tendr谩 que pagar esos 62 millones por no llevar bien las cuentas ante la autoridad.