El Circo 🎪 | Bufón silenciado, saltimbanquis faltistas y reparto de pistas

DE BUF脫N A MIMO

Confiado en que se manten铆a en el elenco del Circo de las redes 鈥揳 pesar de acumular decenas de errores鈥, el ex domador Chente el de las Botas, que hab铆a pasado de domador a saltimbanqui y luego a buf贸n, fue silenciado de la red social X. La mutaci贸n obligada de buf贸n a mimo se dio luego de que public贸 un comentario desafortunado en contra de Mariana Rodr铆guez, esposa del aspirante a administrador naranja Samuel Garc铆a. Lo parad贸jico es que aunque en el p煤blico no se escuch贸 que alguien reclamara por dejar fuera de circulaci贸n sus disparates verbales, result贸 que en la carpa guinda s铆 se quejaron del enmudecimiento del personaje. Podr铆a parecer broma, pero no, el propio dirigente de chaleco color vino, Mario Delgado, hizo p煤blico el reclamo en una suerte de sarcasmo circense.