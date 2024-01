El Circo 🎪| Rivales en la 4T, autopastelazo de Cortés y un moreno-fosfo-fosfo

PATADAS VOLADORAS

Un auténtico pleito de estrellas se está presentando en el Circo de las 4 Tandas: de un lado, Sanjuana Martínez, sí, una amazona del espectáculo en la Carpa Guinda, quien en muchas ocasiones fue defendida por el Domador de Palacio en su conocida función mañanera; del otro, Luisa María Alcalde y su familia, concretamente su padre, el abogado Arturo Alcalde Justiniani, el tema –como siempre– el dinero. Y es que las revelaciones hechas por Martínez de que desde la Secretaría del Trabajo se le ofrecieron millones de pesos a cambio de usar dinero de las liquidaciones de los extrabajadores de Notimex para destinarlos a la campaña de Claudia Sheinbaum son apenas la punta de un Iceberg. Cuentan que en realidad hay varias enemistades de fondo: la principal es la del vocero del Domador, Jesús Ramírez, quien desde hace años reconoció en pasillos mañaneros que no la lleva con Sanjuana; sin embargo, los que conocen el círculo del Domador recuerdan que Sanjuana recibió la designación de directora de Notimex por recomendación de Carmen Lira, directora del diario en el que Sanjuana publicó sus revelaciones, pero quien tiene una enemistad particular con la familia Alcalde desde 2016 cuando el abogado Arturo Alcalde ayudó a estallar la huelga en el diario de Lira; es por ello que no resulta extraño que Lira y Martínez nuevamente unieran fuerzas. También, recuerdan, Carmen Lira está muy por encima de cualquier colaborador y/o amigo del hombre de Tabasco, ya que es –ni más ni menos– madrina de los hijos del Domador y amiga cercana de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del jefe de esa carpa instalada en Palacio; dadas esas relaciones, ven difícil que se pueda desterrar de las Carpas de Palacio al duo de Lira y Sanjuana, aunque hay quienes no lo descartan pues la prioridad para el mandamás, ya se sabe, es no afectar a Sheinbaum, a quien de rebote le están llegando las acusaciones de la antes cercana Sanjuana Martínez.