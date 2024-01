Desvergüenzas políticas

El primero es el episodio de la fallida ratificación de la ahora exfiscal capitalina, Ernestina Godoy. El Congreso de la CDMX está compuesto por 66 diputaciones, Godoy necesitaba 44 votos y desde mediados de diciembre pasado quedó claro que la aritmética parlamentaria no la favorecía. Al final obtuvo 41, perdió. El asunto es que en su empeño por lograr los votos que le faltaban, la coalición oficialista recurrió a tácticas de persuasión –por llamarlas de algún modo– de una rudeza francamente gangsteril: chantajes, intimidaciones, amenazas, en fin, formas de “negociar” más propias de un cártel de la delincuencia organizada que de un gobierno democráticamente constituido. No es que la política sea siempre integridad y recato, desde luego; es, más bien, que en este caso hubo un descaro que rebasó el límite de al menos tratar de disimular. Cuesta mucho trabajo reconciliar esa manera tan escabrosa de hacer política con el hecho de que lo que estaba en juego era quién sería la persona encargada de la procuración de justicia en la Ciudad de México.

El segundo episodio es el que protagonizó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, al hacer públicos los términos en los que se negoció la alianza opositora en Coahuila el año pasado. En el contexto de un pleito con el gobernador aliancista Manolo Jiménez, quien habría incumplido con lo estipulado en el “convenio” (cabe reconocer que hubo prudencia en no llamarle reparto del botín), Cortés publicó un documento en redes sociales que mostraba, literal, que en caso de ganar Jiménez se había comprometido a darle al PAN no solo algunas candidaturas, puestos en el gabinete y en la estructura más amplia del gobierno estatal (al tratarse de un gobierno de coalición, hasta ahí nada anómalo), sino también entregarle el Instituto de Transparencia, 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, 6 notarías y la ratificación de un magistrado (instancias todas injustificables, que no tendrían por qué formar parte de una negociación electoral entre partidos políticos). ¿En qué estaba pensando Marko Cortés no solo al negociar esos “detalles” sino, más aún, al exhibirlos? Hasta los más curtidos defensores del realismo político entienden, como dice la frase (apócrifa) de Bismarck que “la política es como las salchichas: es mejor no saber cómo se hacen”. Cortés se exhibió no solo como un pillo, sino como un pillo muy estúpido.