2019-2023: recuentos decembrinos

Las listas de “personajes del año” siempre me han parecido cuestionables, frívolas, hasta antipáticas. Pero en 2019 –en el primer aniversario del gobierno que ahora está por terminar– me dejé de remilgos e hice la mía. Fue una lista breve, con apenas tres integrantes. El primero fueron las mujeres que protestan: un movimiento que, a pesar de haberse desgastado con el tiempo, quizá sea recordado como el más desafiante y contestatario que haya enfrentado la presidencia de López Obrador. El segundo fue Marcelo Ebrard, el canciller que supo gestionar la turbulenta relación inicial con Donald Trump tras su amenaza de imponerle aranceles a todos los productos mexicanos que cruzaran la frontera si México no replanteaba su política migratoria hacia Centroamérica. Y el tercero fue Lord Molécula, una figura grotesca que en cierto sentido anticipaba el rumbo que tomarían las relaciones entre la prensa y el poder bajo la llamada “4T”.