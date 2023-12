ColumnaInvitada | El Factor SEI

La gravedad del asunto es que la oportunidad histórica sí existe, pero se puede pasar. En México tuvimos otra gran ventana al final de la Segunda Guerra Mundial y se propició el periodo conocido como el milagro económico mexicano que duró más de dos décadas con crecimientos sostenidos del 6% del PIB. Ahora tenemos una nueva estadía para propiciar un crecimiento exponencial, pero no se logrará si no somos competitivos. El error de no tomar las medidas es mayúsculo porque no solamente implica el no abrir los ojos ante lo que se ofrece, sino que sobre todo se dejaría a un lado a que los sectores más desprotegidos no puedan beneficiarse de esta coyuntura temporal. Triste ver que se opte por pauperizar al país con la mesa servida.

Los destinatarios naturales del fenómeno del nearshoring son las empresas con cadenas productivas complejas y de alta competitividad, principalmente en Norteamérica. Aquí destacan sectores obvios como el automotriz, el aeronáutico, el de telecomunicaciones, el farmacéutico, el de productos de consumo masivo, y el de alimentos, entre otros. Pero nuevamente, salvo inversiones que son necesarias por razones distintas al nearshoring, no vemos un desempeño realmente importante en lo que viene al inicio de 2024. No hay condiciones para un repunte importante porque el SEI no existe. No nos hagamos locos ante la apabullante realidad.

Lo que toca entonces es destacar los enormes beneficios que se pueden lograr si el país finalmente hace la tarea y las definiciones de estructura se realizan con sentido común. Por ello es importante que se sepa el enorme impacto social favorable que va a generarse para la nación si abrimos los diques y permitimos que las inversiones fluyan. Esto no debería tener tintes políticos porque nadie en su sano juicio debería oponerse a que crezcan los flujos de capital y así se logren los mejores incrementos en desarrollo real para los distintos rincones del país en que se lleve el despliegue de inversiones concretas.

El tiempo es ahora y el nearshoring no es un fenómeno perene. No durará más de un par de años. Y por ello si México no se pone las pilas, pronto se escribirá cómo pudo más la ceguera ante la ventana que está ahora frente a nosotros, pero que de no utilizarse puede no darse de nueva cuenta en nuestras vidas en esta generación. El temor es fundamentado de que ante el cofre del tesoro a la vista se opte mejor por dejarlo de lado por cerrazón y miopía política. La moneda está en el aire. Hagan sus apuestas, y con votos inclinen la balanza a donde consideren más oportuno en junio de 2024. Para ello hay un factor adicional SEI – Ser Exitosos e Invencibles en el proceso electoral. Responsabilidad compartida por todos para el país que queremos tener en el futuro cercano. Todos con Xóchitl Gálvez para ello.

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.