El Circo 🎪 | El Show del Tren, juego de espejos y reparto de pistas en la CDMX

JUEGO DE ESPEJOS

El mago moreno en la CDMX, Sebasti谩n Ram铆rez, no pudo ejecutar el truco de la ratificaci贸n, pues (independientemente del resultado votado en la Carpa de la CDMX) no logr贸 operar entre las estrellas de su propio elenco para que las corrientes internas cooperaran y favorecieran la ratificaci贸n de Ernestina Godoy; y es que durante semanas en que se ator贸 ese proceso, propios y extra帽os voltearon a ver a Martha 脕vila, coordinadora de los guindas y presidenta de la Jucopo, pues era la encargada de negociar en la pista capitalina con otras fuerzas; sin embargo, en pasillos del Circo Guinda, se reconoce que el grupo del profe Bejarano no hizo nada por apoyar acuerdos externos ya que la segunda ganadora de esa ratificaci贸n 鈥揳dem谩s de Godoy鈥 ser铆a la propia 脕vila, y eso le quitar铆a la candidatura de Iztapalapa a Aleida Alavez, quien es parte del grupo del profe y lleva a帽os esperando que el terru帽o del cerro de la estrella albergue a esa corriente; dicen que jugaron a los espejos y terminaron estrellados.