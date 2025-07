La incertidumbre es la nueva normalidad

El grave problema es que no hay métricas para medir los logros de México en materia de seguridad. Sheinbaum y Harfuch han alineado por completo su estrategia a los intereses de Estados Unidos, que no necesariamente son compatibles con los que deberían ser prioritarios para México (como el cobro de derecho de paso y de piso, y las distintas formas de extorsión y extracción criminal de las economías locales). Pese a este alineamiento y a pesar de los resultados tangibles en decomisos de fentanilo y combate al tráfico ilegal de combustible, Trump sigue demandando más resultados en estos rubros, como si México tuviera la capacidad y la responsabilidad de frenar la epidemia de adicciones y sobredosis que sufre la sociedad estadounidense.

México puede seguir cediendo y cediendo a las demandas estadounidenses, pero jamás será suficiente para Trump. México se valió de medios brutales y violatorios de derechos humanos para frenar la migración y no bastó. México está empleando todas sus capacidades estatales para combatir el tráfico de fentanilo y no bastó. México se ha comprometido a disminuir la triangulación de productos chinos a Estados Unidos y no bastó. Me pregunto si, puesto que Trump jamás estará conforme y continuará exprimiendo concesiones de México sin importar cuánto hayamos cedido, nuestro gobierno no debería replantearse su estrategia de ceder a todas las demandas de Washington.

Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.