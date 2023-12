ElPersonaje | Víctor Hugo Lobo: ¿de Lobo a Caballo de Troya del frente en CDMX?

-Botana y un fuerte-

Y esto no es lo peor, lo peor es que Gaviño –a diferencia de Lobo– ya no es ambiguo, pues de plano se dijo a favor de que Ernestina siga al frente de Fiscalía, motivo por el cual fue expulsado por Jesús Zambrano de las filas amarillas. ¡Bien hecho!

Pues cómo le dará su voto a la fiscal carnal tras su actuar, al no solo perseguir a quien considere opositores sino que ha inventado delitos, ha judicializado carpetas sin pruebas, ha mentido, ha sido omisa en casos como la L12 y la L3 del metro, etc, etc.

Lobo, en el informe de Lía Limón –en esta mesa y a pregunta expresa de Zambarno–, dijo que votaría en contra, sin embargo, tras su salida del PRD, ya nadie sabe qué hará.

Víctor Hugo Lobo no solo tiene fama de ser bueno para los negocios, también es conocido por violento, no hace mucho mandó tomar las instalaciones del PRD nacional con el objetivo de forzar a la dirigencia a cumplir sus caprichos, así, como lo está leyendo, pero no lo consiguió.

Es decir, porque el PRD designó a Luis Cházaro como precandidato y según Lobo él debía de ser. “¡Berrinchitos Lili Ledy!”, le dicen.

Por cierto, fue pareja de Nora Arias, actual presidenta del PRD capitalino, de quien se separó hace unos tres años.

Sobre el tema del ordenamiento de la ciudad, les cuento que si el 6 de diciembre no lo votan en el congreso de la CDMX, aplicarán la afirmativa ficta. Así, de grueso y peligroso y preocupante.

UNA MÁS DE MORENA ‼️ mañana quieren matar víbora en viernes con nuevos usos de suelo y reglas para construir pro 15 años. @vhlobo @MarthaAvilaCDMX @miron_carlos pretenden aprobar el dictamen para subir al pleno el #PGD y #PGOT

¿Qué diputados de sumarán a este acto de… — Lourdes mendoza (@lumendoz) November 30, 2023

El personaje de la semana ya se fue del Frente, ¡nadie aún lo puede afirmar! ¿Será el caballo de Troya?, lo veremos en los próximos días. Mientras tanto él sigue jugando el juego de los tibios, esos a los que hasta en la Biblia vomitan.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.