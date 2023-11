ElPersonaje | Abelina López, ¿cómplice en la rapiña tras Otis?

El presidente Andrés Manuel López Obrador los dejó a su suerte. Para la 4T la emergencia terminó. ¿Y la gobernadora, apá? - ¿Cuál? ¿La que aseguró que muchos marineros se resguardaron bajo del agua durante el huracán? ¡Sabe! Mientras, la presidenta municipal, Abelina López , barre para limpiar Acapulco, ¡así, como lo está leyendo y viendo en la imagen!

Será pura demagogia o es lo mejor que puede hacer por Acapulco tras el paso de Otis? O barre con responsabilidad institucional…

Pero NO es por esto que hoy es el personaje de la semana, sino porque…

¡Váyase, échele más piquete que café a su café!

Es la misma que aseguró que la rapiña era cohesión social .

Y aunque no están para saberlo, déjenme platicarles que esta persona que ve en las fotos debe ser el hermano gemelo de Ángel Andrés Vargas Rodríguez, el secretario particular de Abelina , pues sería impensable que el propio secretario privado de la presidenta municipal de Acapulco hubiera sido parte de los saqueos, ¿o no? Oooooo… ¿será que justo por eso Abelina dijo que los saqueos son cohesión social?

Pero los invito a verlo nuevamente… ¿a poco no es igualito?

Ustedes qué opinan ¿es o no es?

Mírenlo en el video de tik tok de Paco Zorrora.

¡Es igualito!

Y no puedo, mejor dicho, no quiero asegurar que es Ángel Andrés Vargas Rodríguez, el secretario privado de Abelina , pues no podría creer que no lo hubiera corrido.

Vamos, que está señora, la PRESIDENTA MUNICIPAL de Acapulco, se haga cómplice de una bajeza como ésta.

Pero las denuncias son múltiples… vean el post en Facebook de Denuncia Ciudadana Guerrero.

-Ya sé, ¡quiere vomitar!

Aquí también está la nota de Noticias Reporte Guerrero,

Y sí, el secretario privado de Abelina fue captado en la rapiña en el Wolworth de Acapulco tras el paso del Huracán Otis.

¿Y Abelina qué ha dicho?

¡NADA, calla como momia! Ni pío, y Ángel Andrés Vargas Rodríguez sigue cobrando del erario.

Solo por dejar MUY en claro: la rapiña NO es cohesión social.

Ver para creer…