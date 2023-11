El neoliberalismo en las elecciones de 2024

En cuanto a Morena, el presidente López Obrador anunció que el gobierno no lanzará un gran plan para reconstruir Acapulco luego del huracán Otis. Más bien, se limitará a entregar dinero y materiales a las personas damnificadas para que ellas mismas construyan sus viviendas. ¿Hay algo más neoliberal a que el Estado renuncie a intervenir de forma importante en un problema público y se limite a “no estorbar”, dándole dinero a los individuos para que ellos mismos lo resuelvan?

El caso de Acapulco es sólo un ejemplo. El gobierno obradorista ha estado lleno de programas de este tipo, en los que el Estado es percibido como un estorbo, por lo que el gobierno opta por otorgar dinero a los ciudadanos para que ellos resuelvan sus propios problemas.

El gobierno de López Obrador esgrime una retórica antineoliberal y no favorece el culto a la propiedad privada y al emprendimiento en los negocios. Incluso, condena la riqueza excesiva y la desigualdad, pero desde un punto de vista moralino y no desde una crítica sistémica. Además, el capitalismo de cuates sigue tan vivo como siempre, la riqueza se sigue concentrando en unas cuantas manos y el presidente ha debilitado al Estado con su política de “austeridad republicana”.

Si Sheinbaum representa “el segundo piso de la transformación” y si la juzgamos con base en su gobierno de la Ciudad de México, no hay razones para pensar que su presidencia representaría un reto para el orden neoliberal.

En suma, no hay ningún candidato que ofrezca un Estado más fuerte ni una extensión de la esfera pública. Rafael Lemus tuvo razón en la advertencia que plasmó en el libro Breve historia de nuestro neoliberalismo: “El peligro que se asoma en el horizonte no es tanto el de la continuidad del neoliberalismo como el de su completa naturalización. Si el gobierno de López Obrador no altera de manera sustantiva el curso del país, terminará consiguiendo, paradójicamente, lo que ni siquiera las administraciones pasadas lograron: ocultar del todo los mecanismos del dominio neoliberal. El gobierno dirá que el neoliberalismo ha muerto, los partidarios del régimen certificarán su muerte y el neoliberalismo continuará dominante”.

Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022).