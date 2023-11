No podemos dejar solo a Acapulco

Empiezo por decir lo obvio: el presidente López Obrador hará todo lo posible para que pasemos la página mediante un mecanismo tan perverso como efectivo. En la narrativa del presidente, la tragedia de Acapulco se ha convertido en tan sólo un asunto más de su gobierno. En una sola mañanera, nos puede lanzar decenas de datos de cómo ha avanzado la construcción del Tren Maya, para enseguida arrojar otro bonche de estadísticas sobre cuántos programas sociales se han entregado en Acapulco. De forma complementaria, el presidente ataca a los “zopilotes” de la prensa que están cubriendo la tragedia guerrerense. En suma, trivializando el desastre y desacreditando a los periodistas, López Obrador busca que Acapulco salga de las primeras planas y pase a las páginas interiores de los diarios.

Por tanto, lo primero que debemos hacer es no caer en la trampa que nos está tendiendo el presidente. Para la prensa, esto significa seguir con detalle y profesionalismo las labores de asistencia a la población, restablecimiento de los servicios públicos y reconstrucción que realice el gobierno. ¿Esto es equivalente a darle una cobertura negativa a estas tareas? No necesariamente: si el gobierno hace bien su trabajo, la cobertura puede ser positiva. Así pues, el gobierno y sus seguidores deberían ver la presencia periodística en Guerrero como un incentivo para hacer bien las cosas y no como una conjura perversa en su contra.

La ciudadanía, en general, puede contribuir a estos fines con dos acciones sencillas. Primero, no hay que perder el interés en la situación de Guerrero. Recordemos que los medios viven de clics y likes, de compra de periódicos, de suscripciones, de rating; en fin, de interés del público en sus contenidos. Por lo tanto, nosotros, como ciudadanos, podemos contribuir a que los medios sigan cubriendo lo que ocurre en Acapulco si no quitamos el dedo del renglón.

Segundo, la sociedad debe seguir enviando ayuda al pueblo de Guerrero. A veces, ocurre que todos queremos ayudar en los primeros días después de una tragedia y, pronto, nos olvidamos de ella y seguimos con nuestras vidas. Hay que evitar que esto suceda: los apoyos deben seguir llegando a Guerrero. La población seguirá necesitando ayuda por muchos meses.

Para las fuerzas políticas, no dejar sólo a Guerrero significa escaparse de la inmediatez de las campañas. Si el oficialismo se niega a aprobar un presupuesto extraordinario para la reconstrucción de Acapulco, entonces el tema debe convertirse en un asunto transexenal.

Por lo tanto, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García (o alguna otra figura de MC) deberían firmar un plan de reconstrucción y asistencia para Guerrero, para así asegurar que, gane quien gane en 2024, el estado no se quedará solo. El o la aspirante que quiera mostrar humanismo, solidaridad, empatía y altura de miras debería convocar a este acuerdo de unidad política a favor de Guerrero. Eso orillará a sus rivales a mostrar sus prioridades: antipatizar con sus oponentes y quedar bien con sus jefes políticos o promover el bienestar de la gente.

Al sector privado mexicano le encanta presumir que es “socialmente responsable”, pero la realidad es que usa ese concepto como fachada para ganar capital reputacional y para evitar el descontento y la movilización de los trabajadores. Salvo honrosas excepciones, a los empresarios mexicanos no les interesa nada más que sus propios bolsillos.