La matadita, la desmadrosa y el presumido

Más que ofrecer una visión propia del futuro o presentar un conjunto de propuestas insignia que les permitan distinguirse y contrastar con el resto, los ahora precandidatos siguen en la labor de darse a conocer, de articular un discurso, de forjarse una imagen en la mente del electorado. Todavía les queda amplio espacio para crecer en ese sentido: según la encuesta de Buendía y Márquez publicada apenas ayer, a Claudia Sheinbaum aún no la reconoce el 29%, a Xóchitl Gálvez el 45% y a Samuel García el 61%.

La posibilidad de influir en las primeras impresiones de los votantes –que, según una multitud de investigaciones, influyen de manera muy significativa en la formación de las preferencias electorales– aún está en juego. La disputa por esos segmentos de la población que todavía no ubican bien a los candidatos se trata menos de persuadirlos y más de ganarse su disposición a escuchar, a confiar, en fin, a identificarse con ciertos rasgos de un candidato o candidata a un nivel más relacional, afectivo, incluso instintivo, digamos, que racional.

Faltan varios meses para que arranquen propiamente las campañas, pero quizá ya es posible dar cuenta, a muy grandes rasgos, de cuál es el personaje, o mejor dicho el estereotipo, que proyecta cada uno de los candidatos. Para describirlos me remito, como alguna vez lo hizo Enrique Peña Nieto (al final de este artículo ), a un salón de clases.

Claudia Sheinbaum es como la matadita del grupo. Es la que llegó más temprano y perfectamente relamida, la que se sentó hasta adelante y traía toda la tarea hecha. No se distrae, no platica, no se divierte. Saca las calificaciones más altas, no obstante, es insegura. Por un lado, es muy ordenada y precavida; por el otro, es demasiado predecible y poco creativa. Para resolver cualquier problema tiene que consultar al maestro; para hacer cualquier operación, se aprende una fórmula y la aplica. Estudia para los exámenes, pero no le gusta que le hagan preguntas que no conoce de antemano porque se pone nerviosa o se siente violentada. No se atreve a improvisar, no se siente cómoda haciéndolo. Su virtud es la disciplina y su defecto que no entusiasma (aunque como le va bien en las encuestas, ni falta le hace). Su pecado capital es la soberbia.