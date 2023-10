El Circo 🎪 | Domador desprevenido; el show de Claudia y el Mago Samuel

FUERA DE ESCENA

El desarrollo de la jornada de este mi茅rcoles volvi贸 a confirmar que eso de atender contingencias no est谩 en el repertorio de aptitudes del Domador de Palacio. El hurac谩n Otis tom贸 desprevenido al Domador, al grado que no mostr贸 dar prioridad a la cat谩strofe que ten铆a enfrente y sigui贸 con su agenda cotidiana y mont贸 su espect谩culo ma帽anero. Destac贸 que en su show atendi贸 de inicio el tema por apenas 5 minutos, pero 鈥揺so s铆鈥 se ocup贸 de dar reflector al llamado Show de las mentiras, a cargo de la saltimbanqui Liz Vilchis, dedicando un espacio de 10 minutos, mayor al de Guerrero. La pregunta que muchos se hicieron durante el d铆a fue 驴por qu茅 no dio un anuncio y suspendi贸 la ma帽anera para salir corriendo a Guerrero? En cambio, sigui贸 con sus actividades y fue hasta casi medio d铆a que se dispuso a viajar por carretera, una decisi贸n que fue un segundo tropez贸n pues adem谩s de quedarse atorado en pleno viaje parece que 鈥渙lvid贸鈥 que los almacenes e inventarios de la Sedena cuentan con varias decenas de helic贸pteros preparados para volar en todo tipo de condiciones y poder desplazarse eficientemente a atender contingencias, pero no, eso no es parte de las skills del Domador.