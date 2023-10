El Circo 🎪 | Fantasías de Luisa Alcalde, tropezón de Sandra y marcianos parte 2

DESEQUILIBRIO

Triste show le toc√≥ personificar a la trapecista Sandra Cuevas, ahora alcaldesa con licencia de la Cuauht√©moc. En su recorrido de presentaci√≥n en pos de un papel estelar por la CDMX, Cuevas se lanz√≥ a Iztapalapa, donde no fue bien recibida; dir√°n que fue sabotaje, que no avis√≥, que no tiene seguidores en esa zona de la Ciudad, pero lo cierto es que la funcionaria motorizada olvid√≥ que al pedir licencia ya no puede disponer de los recursos de la Cuauht√©moc, por lo que haber echado mano de un grupo de acompa√Īamiento equipado con vestuario del ‚ÄúOperativo Diamante‚ÄĚ la puede meter en problemas; cuentan que los integrantes de la Carpa Morena ya preparan una bater√≠a de denuncias en su contra por actos anticipados de campa√Īa, por andar regalando cosas en sus presentaciones y, obviamente, por el uso de recursos, como motocicletas y personal, de la Cuauht√©moc. Tir√≥n del trapecio.